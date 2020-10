BVB - Zenit: Die Aufstellungen

Borussia Dortmund geht mit dem Rückenwind aus dem 3:0-Derbysieg gegen den FC Schalke in das heutige Duell mit Zenit St. Petersburg. Nach dem Patzer in Rom hofft der BVB auf die ersten Punkte in der neuen Champions League-Saison. Neu in der Startelf sind Marco Reus und Axel Witsel, Julian Brandt und Thomas Delaney müssen dafür auf der Bank Platz nehmen.

Die Russen verloren ihr Auftaktmatch in der Königsklasse ebenfalls, mussten sich mit 1:2 dem FC Brügge geschlagen geben. Und auch die Generalprobe in der Liga glückte am Samstag nicht, gegen Rubin Kazan (1:2) zog Zenit vor heimischer Kulisse den Kürzeren.

Die Aufstelllungen

Borussia Dortmund

Zenit St. Petersburg