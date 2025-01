Soll eine Ära prägen: Barça verlängert mit Pedri

Der FC Barcelona stellt eine extrem wichtige Weiche für die Zukunft. Trotz der finanziell schwierigen Zeiten setzt Mittelfeldmotor Pedri ein Zeichen und verlängert seinen ursprünglich bis 2026 befristeten Vertrag bei den Katalanen bis 2030. Das gibt der Verein offiziell bekannt.

Der spanische Europameister ist seit einigen Jahren der Taktgeber im Mittelfeld und essenziell für den sportlichen Aufschwung in dieser Saison. Pedri gilt als der legitime Nachfolger von Sergio Busquets und ist eines der jungen Gesichter des Klubs. Dabei ist der nur 1,74 Meter große Ballverteiler kein Absolvent aus La Masia, der berühmten Fußballschule des Traditionsklubs.

Pedri wurde in der Akademie von UD Las Palmas ausgebildet und wechselte 2019 für 23 Millionen Euro nach Barcelona. Seitdem absolvierte der 30-fache Nationalspieler 175 Pflichtspiele für die Blaugrana, in denen er 52 Scorerpunkte sammelte. Geht es nach Vereinsboss Joan Laporta, soll der Edeltechniker eine ganze Ära im Camp Nou prägen.

In den vergangenen Jahren erhielt der 22-Jährige mehrfach Avancen aus Saudi-Arabien, entschied sich jedoch nun für eine langfristige Zukunft in Katalonien. Teil des neuen Vertrags ist jedoch – wie in Spanien vorgeschrieben – eine Ausstiegsklausel. Diese soll allerdings wie bereits beim vorherigen Kontrakt bei einer Milliarde Euro liegen. Das dürfte selbst für die Saudi-Klubs nur schwer darstellbar sein.