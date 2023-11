Neuer Klub für Nainggolan

Nach mehreren Monaten der Vereinslosigkeit kehrt Radja Nainggolan in den aktiven Klubfußball zurück. Gegenüber dem belgischen ‚Nieuwsblad‘ bestätigt der 35-Jährige, dass er beim indonesischen Erstligisten Bhayangkara Presisi FC einen bis Juni datierten Vertrag unterschrieben hat. Zudem fungiert der ehemalige belgische Nationalspieler künftig als Botschafter für das indonesische Tourismus-Büro. Über die väterliche Seite liegen Nainggolans Wurzeln in Indonesien.

„In den vergangenen Monaten wurde ich von mehr als 100 Beratern kontaktiert. Aber als es ernst wurde, war es dann auf einmal immer schwierig, ein schriftliches Angebot zu bekommen“, so der Mittelfeldspieler, der über seinen neuen Klub sagt: „Als ich die Anstrengungen gesehen habe, die der Verein unternommen hat, um mich zu bekommen, habe ich nicht für einen Moment gezögert. Nach ein paar Monaten habe ich wirklich angefangen, den Fußball zu vermissen.“ Nainggolan, der in seiner Karriere unter anderem für die AS Rom und Inter Mailand aktiv war, war seit Sommer ohne Verein.