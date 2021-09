PSG: Verzögert sich die Messi-Rückkehr?

Lionel Messi muss sich offenbar noch etwas gedulden, ehe er für Paris St. Germain auf den Platz zurückkehren kann. Laut ‚RMC‘ hat der 34-Jährige nach wie vor nicht mit der Mannschaft trainiert. Sein Einsatz gegen den HSC Montpellier am Samstag werde zunehmend unwahrscheinlicher.

Am Dienstag, wenn PSG in der Champions League auf Manchester City trifft, soll Messi aber definitiv im Kader stehen. Der Argentinier verletzte sich beim 2:1-Sieg über Olympique Lyon am Knie.