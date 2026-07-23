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Liverpool verleiht Keeper

Armin Pecsi (21) wird in der neuen Saison für den TSV Hartberg in der Steiermark auflaufen. Der österreichische Bundesligist leiht den ungarischen Keeper für eine Spielzeit vom FC Liverpool aus.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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