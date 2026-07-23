Liverpool verleiht Keeper
Armin Pecsi (21) wird in der neuen Saison für den TSV Hartberg in der Steiermark auflaufen. Der österreichische Bundesligist leiht den ungarischen Keeper für eine Spielzeit vom FC Liverpool aus.
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𝐕𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐫 𝐀𝐧𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐧𝐚𝐜𝐡 𝐇𝐚𝐫𝐭𝐛𝐞𝐫𝐠!— TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) July 23, 2026
Ein 'Red' für den TSV. Tormann Á𝐫𝐦𝐢𝐧 𝐏é𝐜𝐬𝐢 wechselt auf Leihbasis für die Saison 2026/2027 vom FC Liverpool zur Schopp-Truppe. 🤝
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