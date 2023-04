PSG: Marquinhos vor Verlängerung

Paris St. Germain steht kur vor der Verlängerung mit Innenverteidiger Marquinhos. Auf Nachfrage erklärt der 28-Jährige gegenüber ‚Canal+‘: „Das hoffe ich sehr. Wir arbeiten gerade an den letzten Details.“

Marquinhos, dessen aktueller Vertrag 2024 ausläuft, bestritt am Samstag beim gestrigen 2:0 gegen den OGC Nizza sein 400. Spiel für PSG. „Es gab gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber wie ich bereits sagte, hatte ich immer die gleiche Leidenschaft, auf und neben dem Platz mein Bestes zu geben. Ich hoffe, dass ich noch 100, 200 Spiele machen werde. So viele wie möglich“, so der Brasilianer.

