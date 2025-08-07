Menü Suche
Simeone unterschreibt in Turin

von Julian Jasch
Giovanni Simeone für Napoli aufm Feld @Maxppp

Giovanni Simeone (30) läuft künftig für den FC Turin auf. Der Serie A-Vertreter leiht den Mittelstürmer für ein Jahr von der SSC Neapel aus. Laut offiziellen Angaben ist auch eine Kaufpflicht in unbekannter Höhe Teil des Deals.

Werden die festgelegten Bedingungen erfüllt, wird Simeone anschließend mit einem Kontrakt bis 2028 sowie der Option auf ein weiteres Jahr ausgestattet. In Italien kam der Sohn von Atlético-Trainer Diego Simeone unter anderem bereits für Hellas Verona, den AC Florenz und den FC Genua zum Einsatz.

