„Operation Rüdiger“ | „Juve-Schnäppchen“

Real vs. Bayern – Duell um Rüdiger

Die ‚Marca‘ berichtet von Real Madrids „Operation Rüdiger“. Laut der spanischen Sportzeitung wollen sich die Königlichen die Dienste des deutschen Nationalspielers sichern. Eine Vertragsverlängerung beim FC Chelsea scheint aufgrund der Gehaltsforderungen von Rüdiger derzeit unwahrscheinlich. Sein Vertrag läuft im Sommer aus und Real könnte nach David Alaba den nächsten Innenverteidiger auf Topniveau ablösefrei verpflichten. Apropos Alaba: Größter Konkurrent im Werben um Rüdiger ist dem Vernehmen nach der FC Bayern. Die ‚Marca‘ schreibt sogar von einer „Drohung der Bayern“ im Kampf um die Unterschrift des 28-Jährigen.

Juve will Lucca

Der Abgang von Cristiano Ronaldo zu Manchester United hat bei Juventus Turin eine große Lücke im Angriff gerissen. Die Alte Dame versucht nun, sich im Sturm langfristig zu verstärken und hat dafür offenbar Lorenzo Lucca vom SC Pisa auserkoren. Der 2,01-Hüne traf in der Serie B sechsmal in zwölf Spielen und soll sogar von Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini für die Squadra azzurra in Betracht gezogen werden. Bei der ‚Tuttosport‘ schafft es das Gerücht sogar auf die Titelseite. Die italienische Sportzeitung bezeichnet Lucca schon als „Juve-Schnäppchen“.

Xavi will mit Barça in die Offensive

Für die Fans des FC Barcelona kann die Premiere von Xavi auf der Trainerbank kaum früh genug kommen. Am Samstagabend (21 Uhr) steigt das Derbi barceloní zwischen Barça und Espanyol. Die spanische Presse vermutet, dass Xavi das Glück seiner Mannschaft in der Offensive suchen wird. „Zum Angriff“, fordert die ‚Sport‘ die Blaugrana auf. Im Vorfeld wurde bereits von Xavis Affinität für klassische Flügelspieler berichtet. Ohne Pedri und Ousmane Dembélé, die beide verletzt fehlen, muss der neue Übungsleiter improvisieren. Laut der ‚as‘ könnte der 19-jährige Abde Ezzalzouli zum Einsatz kommen, der vorwiegend für das B-Team von Barcelona spielt. Zwei Kurzeinsätze sammelte Abde bereits in den vergangenen beiden Spielen – nun könnte sein Startelfdebüt bevorstehen.