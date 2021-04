Bayern-Interesse: Leipzig verlangt Rekordablöse für Nagelsmann

Beim FC Bayern geht es derzeit bekanntermaßen drunter und drüber. Das Verhältnis von Hasan Salihamidzic und Hansi Flick ist nicht mehr zu retten. Nach FT-Informationen ist es so gut wie sicher, dass der Trainer am Saisonende die Koffer packt. Wahrscheinlich wird er Bundestrainer.

Die Bayern bringt das in die Situation, einen neuen Trainer finden zu müssen. Wie FT erfuhr, gibt es drei Kandidaten in der engeren Auswahl: Thomas Tuchel (FC Chelsea), Oliver Glasner (VfL Wolfsburg) und Julian Nagelsmann. Letztgenannter dementierte gestern Kontakt zum Rekordmeister – dass er in München geschätzt wird, ist aber kein Geheimnis.

Weltrekord-Ablöse?

Vieles spricht dafür, dass die Bayern im Falle des Flick-Abschieds versuchen, Nagelsmann von RB Leipzig loszueisen. Doch die Sachsen wollen um ihren Coach (Vertrag bis 2023) kämpfen. Laut ‚Sport1‘ müsste der FCB zwischen 15 und 20 Millionen Euro auf den Tisch legen. Alles über 15 Millionen entspräche einem neuen Weltrekord für eine Trainerablöse. So teuer war bislang nur André Villas-Boas bei seinem Wechsel vom FC Porto zum FC Chelsea 2011.

