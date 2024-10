Transfercoup: Geis unterschreibt in Liga drei

Die SpVgg Unterhaching vermeldet einen Transfercoup. Johannes Geis hat einen Vertrag beim Drittligisten unterzeichnet. Seit Ende Juli war der 31-Jährige ohne Klub, zuvor stand der Sechser beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag.

Geis hat 121 Bundesliga- und 14 La Liga-Partien auf dem Konto, hinzu kommen 155 Spiele in der 2. Bundesliga. Den Zweitliga-Meistertitel feierte Geis zweimal in seiner Karriere. Sportdirektor Markus Schwabl ist erfreut über den neuen Mann fürs Mittelfeld: „Besonders beeindruckt haben mich die Bodenständigkeit, sein Motiv für einen Wechsel und die unkomplizierten Gespräche, die mit seiner Vita nicht selbstverständlich sind. Sie haben gezeigt, dass er vom Typ perfekt in unser Team und zum Verein passt.“