United mit Interesse an Richarlison

Richarlison könnte ab der kommenden Saison die strauchelnde Offensive von Manchester United verstärken. Wie ‚Goal.com‘ berichtet, sind die Red Devils am wuchtigen Angreifer des FC Everton interessiert. Der 24-jährige Brasilianer ist mit vier Treffern und drei Assists zwar von seiner Form aus den Vorjahren weit entfernt, ist im Abstiegskampf der Toffees aber dennoch ein wichtiger Faktor.

Bei United könnte Richarlison, der noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, den Generationswechsel einläuten. Der Kontrakt von Edinson Cavani (35) läuft nach der Saison aus. Darüber hinaus ist die Zukunft von Cristiano Ronaldo (37) im Old Trafford nicht in Stein gemeißelt. Neben den Red Devils denkt dem Bericht zufolge auch Real Madrid mit Ex-Everton-Coach Carlo Ancelotti an eine Richarlison-Verpflichtung.