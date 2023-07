Auch Neymar in die MLS?

Neymar könnte Lionel Messi in die Major League Soccer folgen. Wie unter anderem die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, zeigt der New York City FC Interesse am brasilianischen Superstar von Paris St. Germain. Der US-Klub bereite aktuell ein Angebot für Neymar vor, der 31-Jährige sei das Transferziel Nummer eins.

Bei PSG würde man den Angreifer gerne von der Gehaltsliste streichen. Für lukrative Angebote anderer Klubs ist man entsprechend offen. Neymar selbst schloss ein Engagement in den USA in der Vergangenheit nicht aus. Gut möglich, dass der New York City FC beim 124-fachen Nationalspieler offene Türen einrennen würde.

