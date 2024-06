Feyenoord findet Slot-Nachfolger

Feyenoord Rotterdam verpflichtet Trainer Brian Priske. Wie die Niederländer offiziell bekanntgeben, kommt der 47-Jährige von Sparta Prag an Bord. „Nach diesem Prozess erwies sich Brian Priske als die logische und damit beste Wahl für alle Beteiligten. Schließlich hat er schon bei mehreren Vereinen gezeigt, dass er die Spieler besser macht, den Offensivfußball vertritt, den man bei De Kuip gerne sieht, und damit Ergebnisse erzielt“, so der Technische Direktor Dennis te Kloese.

Priske feierte in der vergangenen Saison mit Sparta die Meisterschaft in der tschechischen Liga. Der Däne tritt die Nachfolge des neuen Liverpool-Trainers Arne Slot an, der in Rotterdam ein sehr großes Erbe hinterlassen hat.