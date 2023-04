TSG: Posch denkt nicht an Rückkehr

Stefan Posch, der aktuell auf Leihbasis beim FC Bologna spielt, plant keine Rückkehr zur TSG Hoffenheim. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt der Österreicher, dass er „eher bei Bologna bleiben werde. Es finden noch Gespräche statt, aber es geht eher in diese Richtung“. Für fünf Millionen Euro greift unter bestimmten Bedingungen eine Kaufpflicht für Bologna. Für Posch kein Problem: „Mir gefällt es hier in Italien, deshalb spricht nicht viel dagegen, weiter hier zu bleiben.“

22 Pflichtspiele hat der 25-Jährige bisher für Bologna absolviert. Einen Großteil davon auf der Rechtsverteidiger-Position, wo der gelernte Innenverteidiger mit fünf Treffern ungeahnte Offensivqualitäten zeigt. „Klar, am Anfang war es schon eine gewisse Umstellung“, sagt Posch, „ich habe einfach versucht, es so gut wie möglich umzusetzen, aber mittlerweile habe ich schon so viele Spiele auf der Rechtsverteidigerposition gespielt und deshalb macht es mir auch echt Spaß.“

