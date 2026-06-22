Werder-Statement zu Puertas

Beim SV Werder Bremen bemüht man sich unverändert um die Festverpflichtung des bisherigen Leihspielers Cameron Puertas (27). „Nach wie vor würden wir Cam gern verpflichten, aber es gibt noch keine Signale aus Saudi-Arabien“, stellt Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘ klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Puertas Leihe von Al Qadsiah zu Werder endet in etwas mehr als einer Woche offiziell. Die Kaufoption liegt bei etwa zehn Millionen Euro. Diese Summe würden die Bremer gern noch drücken, auch wenn durch den Verkauf von Mio Backhauss (22) an den SC Freiburg durchaus Budget vorhanden wäre. Puertas ließ zuletzt ebenfalls durchblicken, die Zusammenarbeit fortsetzen zu wollen: „Mir würde es gefallen, bei Werder zu bleiben. Das kann ich mir gut vorstellen, allerdings entscheide ich nicht selbst darüber. Ich lasse es auf mich zukommen.“