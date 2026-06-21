Grätscht Napoli bei Sörloth dazwischen?

Alexander Sörloth bleibt in Italien weiterhin heiß begehrt. Neben Juventus Turin beschäftigt sich laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ nun auch der SSC Neapel mit dem Angreifer von Atlético Madrid. Dem Bericht zufolge haben die Partenopei bereits Kontakt aufgenommen, um sich über den Stand der Gespräche zwischen dem 30-Jährigen und Juventus zu informieren.

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Vor rund zwei Wochen gab es bereits übereinstimmende Medienberichte über eine Einigung zwischen dem norwegischen Nationalspieler und Juve. Ob der Wechsel zu den Bianconeri durch das Interesse aus Neapel noch einmal ins Wanken gerät, bleibt abzuwarten.