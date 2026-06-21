Menü Suche
Kommentar
La Liga

Grätscht Napoli bei Sörloth dazwischen?

von Simon Martis - Quelle: Gazzetta dello Sport
Alexander Sörloth jubelt für Atlético Madrid @Maxppp

Alexander Sörloth bleibt in Italien weiterhin heiß begehrt. Neben Juventus Turin beschäftigt sich laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ nun auch der SSC Neapel mit dem Angreifer von Atlético Madrid. Dem Bericht zufolge haben die Partenopei bereits Kontakt aufgenommen, um sich über den Stand der Gespräche zwischen dem 30-Jährigen und Juventus zu informieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor rund zwei Wochen gab es bereits übereinstimmende Medienberichte über eine Einigung zwischen dem norwegischen Nationalspieler und Juve. Ob der Wechsel zu den Bianconeri durch das Interesse aus Neapel noch einmal ins Wanken gerät, bleibt abzuwarten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Serie A
Atl. Madrid
Neapel
Juventus
Alexander Sörloth

Weitere Infos

La Liga La Liga
Serie A Serie A
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Neapel Logo SSC Neapel
Juventus Logo Juventus Turin
Alexander Sörloth Alexander Sörloth
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert