Werder verpflichtet Sturm-Riese Itten

Obwohl Cedric Itten mit Fortuna Düsseldorf in die dritte Liga abgestiegen ist, wird der Mittelstürmer künftig in der Bundesliga auflaufen. Werder Bremen hat die Verpflichtung des 1,90 Meter großen Torjägers offiziell bekanntgegeben. Zur Vertragslaufzeit machen die Grün-Weißen wie immer keine Angabe. Laut der ‚Bild‘ unterschreibt Itten bis 2029 ohne Option.

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Der Wechsel zu Werder findet ablösefrei statt, aufgrund des Abstiegs der Fortuna war dies möglich. Somit stellen sich die Bremer im Angriff breiter auf. Derzeit befindet sich Itten mit der Schweizer Nationalmannschaft in Nordamerika und nimmt an der laufenden Weltmeisterschaft teil.

„Cedric ist ein Spieler, der hervorragend in unser gesuchtes Profil passt. Mit seinen 29 Jahren verfügt er über viel Erfahrung, die er sowohl bei seinen bisherigen Vereinen als auch in der schweizerischen Nationalmannschaft gesammelt hat. Diese Qualitäten werden unserer Mannschaft einen wichtigen Mehrwert bieten“, sagt Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer.

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Itten selbst erklärt: „Werder ist ein großer Traditionsverein und die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen sehr gut. Auch der Austausch mit dem Trainer, den ich bereits aus der Vergangenheit kenne, war super. Danach war für mich schnell klar, dass ich das machen möchte.“

In der abgelaufenen Zweitliga-Saison erzielte Itten 15 Tore in 30 Spielen. Eine durchaus vorzeigbare Quote, die allerdings nicht ausreichte, um Düsseldorf zweitklassig zu halten. Künftig darf sich der 29-Jährige dann im deutschen Oberhaus versuchen.