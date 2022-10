Stewart unterschreibt bei Chelsea

Der Umbau der Sportlichen Führung geht beim FC Chelsea in die nächste Runde. Die Londoner engagieren Laurence Stewart als ihren neuen Technischen Direktor für den globalen Markt. Seinen Job an der Stamford Bridge werde er aber erst nach seiner noch laufenden Tätigkeit bei der AS Monaco antreten. In der Premier League ist Stewart kein Unbekannter, als Analyst arbeitete er bereits für Manchester City und den FC Everton. Zudem war der Engländer von 2018 bis 2020 bei RB Leipzig für das Scouting zuständig.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich freue mich darauf, dem Verein dabei zu helfen, eine globale Sportorganisation von Weltklasse aufzubauen, um auf dem Spielfeld konstant auf höchstem Niveau zu gewinnen und den Spielern eine Perspektive zu bieten, um unsere Talente zu entwickeln“, erklärt Stewart. Chelsea-Besitzer Todd Boehly sagt: „Wir planen, ein starkes Team aufzubauen, das eng zusammenarbeiten wird. Laurence ist eine weltklasse Fußball-Führungskraft, die sich mit Talentmanagement, Daten und Scouting, Spielerentwicklung und Performance auskennt.“