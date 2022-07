Bericht: Rangers wollen Bayerns Tillman

Malik Tillman könnte den FC Bayern verlassen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, zeigen die Glasgow Rangers Interesse am Offensivspieler der Münchner. Der britischen Tageszeitung zufolge reize den 20-Jährigen die Aussicht auf mehr Spielzeit in der schottischen Premiership.

Tillman steht noch bis 2024 beim FC Bayern unter Vertrag. In den vergangenen Wochen war davon berichtet worden, dass die Berater des ehemaligen deutschen U21- und aktuellen US-Nationalspielers nach einem Leihklub suchen. Die Rangers sollen nun aber eine Festverpflichtung von Tillman anstreben.

Der 20-Jährige debütierte in der abgelaufenen Saison für die Münchner in der Bundesliga und stand in insgesamt vier Erstliga-Partien auf dem Platz. Seine Chancen auf mehr Einsätze in der kommenden Spielzeit sind aber gering.