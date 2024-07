Lunin: „Es liegt in den Händen von Madrid"

Torhüter Andriy Lunin verweist in der Unsicherheit um seine Zukunft auf Real Madrid. Im Interview mit der ‚Marca‘ macht der Ukrainer deutlich: „Es liegt jetzt in den Händen von Madrid. Ich möchte zurückkommen und weitermachen, weil ich im besten Team der Welt spiele.“ Lunin fordert aber vor allem Spielzeit trotz der Rückkehr von Thibaut Courtois: „Ich möchte immer spielen und die Nummer eins sein, aber das ist normal, denn das ist es, was alle Spieler wollen.“

In der abgelaufenen Saison stand Lunin in 31 Pflichtspielen (La Liga, Champions League, Copa del Rey und Supercopa) für die Königlichen zwischen den Pfosten und hielt zwölfmal den Kasten sauber. Sein aktueller Vertrag in Madrid läuft noch bis 2025.