Bellingham in der Krise – ein Pulverfass für Real

Starke 23 Tore hat Jude Bellingham in seiner Debütsaison im Trikot von Real Madrid erzielt, 13 Vorlagen kamen hinzu. Die Bilanz des Engländers in der laufenden Serie: Null Tore, zwei Vorlagen, eine davon im UEFA Super Cup. Nein, es ist noch nicht die Saison des Jude Bellingham. Die wochenlange Pause kurz nach Saisonstart im Zuge einer Muskelverletzung tat ihr Übriges.

Seit gut einem Monat ist der Ex-Dortmunder jetzt aber wieder dabei, ohne dass ihm seitdem ein Treffer vergönnt gewesen wäre. Vor einem Jahr stand Bellingham zum selben Zeitpunkt wettbewerbsübergreifend bereits bei zehn Toren. Eindeutig: Hauptdarsteller der fortschreitenden Real-Saison 2024/25 sind bislang andere.

Das registriert natürlich auch die auf der Suche nach Brandherden stets erfolgreiche spanische Presse. Die ‚Marca‘ stellt fest: „Bellingham verschränkt die Arme“, statt sie in typischer Jubelpose auszustrecken. Wenig überraschend soll der 21-jährige Ehrgeizling wegen der Torflaute aktuell mächtig gefrustet sein.

Im Schatten von Vini & Mbappé

Der Ärger entlud sich beim gestrigen 1:2-Auswärtssieg gegen Celta Vigo. Bellingham – erneut ohne Torbeteiligung – fauchte Mitspieler Vinicius Junior nach einem verpassten Abspiel ordentlich an. Der brasilianische Teamkollege, angeblich designierter Ballon d’Or-Sieger 2024, kommt in dieser Saison übrigens schon auf fünf Tore und sieben Vorlagen und stellt Bellingham damit klar in den Schatten.

Ebenso wie Star-Neuzugang Kylian Mbappé. Der Franzose bringt es bislang auf acht Tore in allen Wettbewerben. In ihm sieht die ‚Marca‘ Bellinghams größtes Problem. Die Hauptlast des Toreschießens übernimmt nun Mbappé. Das geht auf Kosten des englischen Mitspielers, der die Rolle des Torgaranten vor einem Jahr innehatte.

Natürlich wird auch Bellingham bemerken, dass er im galaktischen Orchester aktuell eher die Triangel spielt. Dabei strebt der Offensivmann nach der ersten Geige wie zu Dortmunder Zeiten. Schon damals fiel er zuweilen als divenhafte Ich-AG auf. Ein unzufriedener Bellingham ist auch für Real ein Pulverfass. Trainer Carlo Ancelotti wird sein ganzes Moderationsgeschick aufbringen müssen.