Fulham holt Palhinha

Aufsteiger FC Fulham rüstet sich für die kommende Premier League-Saison. Von Sporting Lissabon kommt João Palhinha zu den Cottagers. Der 26-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Dem Vernehmen nach werden 20 Millionen Euro Ablöse fällig, die erfolgsabhängig auf 22 Millionen Euro anwachsen können.

An Palhinha zeigten auch die Wolverhampton Wanderers sowie Bundesligist Bayer Leverkusen Interesse. Der 14-malige portugiesische Nationalspieler zählte in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern bei Sporting und stand in 38 Pflichtspielen auf dem Platz.