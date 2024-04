Barça: Bald alles klar mit Cubarsí?

Der FC Barcelona könnte Pau Cubarsí schon zeitnah mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ nähern sich die Parteien einer Einigung. Dem 17-jährigen Innenverteidiger winkt ein Fünfjahresvertrag, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro beinhalten soll. Noch seien aber einige offene Punkte zu klären.

Aktuell ist Cubarsí bis 2026 an die Katalanen gebunden. Das Eigengewächs avancierte in der laufenden Spielzeit zum Stammspieler in Xavis Defensivverbund und hat sich Berichten zufolge in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt. Dem Vorstoß der Interessenten wollen die Blaugrana mit der Verlängerung nun zuvorkommen. Noch vor dem Sommer könnte der Deal abgeschlossen werden, heißt es.