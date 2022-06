Eintracht klopft bei Barças Collado an

Eintracht Frankfurt zeigt Interesse an Álex Collado vom FC Barcelona. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat der Bundesligist Informationen über den 23-jährigen Spanier eingeholt. Auch Vereine aus Italien sollen angeklopft haben.

Die Blaugrana denken derzeit aber nicht daran, Collado abzugeben. Der offensive Mittelfeldspieler soll sich in der Vorbereitung in Barcelona zeigen. In der abgelaufenen Rückrunde spielte Collado leihweise für den FC Granada und kam in 17 La Liga-Partien zum Einsatz.