Depay & Aouar: Lyon setzt Ultimatum

Memphis Depay ist eigentlich gar nicht so teuer. Für 25 Millionen Euro wäre der 26-jährige Niederländer ein Jahr vor seinem Vertragsende bei Olympique Lyon zu haben. Der FC Barcelona kann diese Summe bislang aber nicht aufbringen. Will man Depay doch noch an Bord holen, muss eine schnelle Lösung her.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn Ende der Woche läuft die Frist für einen Transfer ab, wie Lyon-Präsident Jean Michel Aulas gegenüber ‚Téléfoot‘ mitteilt: „Die Spieler, die bis Freitag nicht gegangen sind, werden bleiben.“ Am Wochenende und am Deadline-Day am Montag sollen entsprechend keine Spieler mehr abgegeben werden.

Die Ansage gilt neben Depay auch für Houssem Aouar (22). Der Mittelfeldspieler würde gerne zum FC Arsenal wechseln. Doch auch in diesem Fall konnten die Forderungen aus Lyon noch nicht erfüllt werden. 50 Millionen Euro soll OL aufrufen, die Gunners boten zuletzt aber nur 38 Millionen. Es bleiben noch vier Tage, eine Einigung zu finden.