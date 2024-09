Sahin mit Überraschungen: Die BVB-Aufstellung gegen Brügge

Zum Auftakt der neuen Europapokalsaison, die Trainer Nuri Sahin im Vorfeld als „nächste große Reise“ bezeichnet hat, tritt Borussia Dortmund beim FC Brügge an. Der aktuelle Tabellenzweite der belgischen Liga steht für temporeichen Offensivfußball und gilt als möglicher Stolperstein auf dem Weg in die K.O.-Runde der Champions League.

Diese möchten die Schwarz-Gelben auch im neuen Wettbewerbsformat auf jeden Fall wieder erreichen. „Wir wollen ins Achtelfinale, auf welchem Wege auch immer und dafür ist jedes Spiel und jedes Tor wichtig. Danach, das haben wir ja selbst gesehen, kann man nichts mehr ausschließen“, so Sahin.

Weiter mit Dreierkette

Um gut in die Königsklasse zu starten, setzt der Coach auf Stabilität. Dabei soll neben einer Systemumstellung von der Dreierkette auf die Viererkette auch Nico Schlotterbeck helfen, der im vergangenen Ligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim noch gesperrt fehlte. Zusammen mit Niklas Süle bildet der Linksfuß die Innenverteidigung. Die rechte Abwehrseite beackert wie gewohnt Ryerson, auf links beginnt Ramy Bensebaini, der am Wochenende noch in der Innenverteidigung aushalf.

Pascal Groß bleibt der Fixpunkt auf der Sechs. Neben ihm darf Emre Can aufräumen, der gegen Heidenheim nach seiner Einwechslung per Elfmeter für die Entscheidung sorgte. Die Sturmspitze bildet der sich momentan in Topform befindlichen Karim Adeyemi. Dahinter sind Donyell Malen, Julian Brandt und Marcel Sabitzer für die Kreativität in der Offensive zuständig. Das Tor hütet Gregor Kobel.

Große Namen auf der Bank

Für Maximilian Beier, Jamie Gittens, Heidenheim-Starter Lukas Nmecha, Waldemar Anton und Serhou Guirassy bleibt lediglich ein Platz auf der Bank. Je nach Spielverlauf wird letztgenannter aber sicherlich noch Minuten erhalten, um nach seiner Verletzungszeit weitere Spielpraxis zu sammeln.

Die Aufstellung des BVB gegen Brügge