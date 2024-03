Matanovic freut sich „extrem“ auf Frankfurt-Rückkehr

Der an den Karlsruher SC verliehene Igor Matanovic (20) sieht sich gewappnet für die Herausforderung Eintracht Frankfurt. Nach dem gestrigen 7:0-Sieg über den 1. FC Magdeburg sagte der Stürmer, der am Donnerstag bis 2029 bei der SGE verlängert hat, gegenüber ‚Sky‘: „Ich bin unfassbar glücklich über den Vertrag, ich freue mich extrem, im Sommer bei Frankfurt anzugreifen.“

Matanovic ist „aber […] auch dem KSC extrem dankbar. Was sie bisher für mich getan haben, sie haben mir so viel Spielzeit gegeben, so viel Vertrauen auch von der Mannschaft. […] Das harmoniert extrem gut.“ In 24 Zweitligaspielen für den KSC hat Matanovic elf Tore geschossen und vier Treffer vorgelegt. Mit sechs Punkten Rückstand auf Relegationsplatz drei ist sogar der Aufstieg noch möglich. „Davon träumen wir“, so Matanovic.