Italien in Ekstase | David statt Guirassy?

Wundersames Italien

Sie sind harte Nüsse, diese Italiener. Die Sterne vom Himmel spielt die Squadra Azzurra bei dieser EM wahrlich nicht. Und trotzdem jubeln die Mannen in blau überschwänglich. In buchstäblich allerletzter Minute schlenzte Mattia Zaccagni den Ball zum 1:1 in die Maschen des kroatischen Tores – ein Stich ins Herz von Luka Modric und Co. Die Italiener dagegen haben so früh im Turnier schon ihren ersten Ekstase-Moment. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ jubelt über das „Italien-Wunder“ und die ‚Tuttosport‘ frohlockt: „Wir sind weiter!“

Unter der Anzeige geht's weiter

Halten wir fest: Die Spanier lassen nichts anbrennen und kommen dank des 1:0-Sieges gegen den Gruppenletzten Albanien ohne Punktverlust weiter – alle Neune, wie man im Kegelsport sagen würde. Für Italien heißt es derweil Vier gewinnt. Diese Punkteausbeute reicht für Platz zwei. Die Kroaten haben mit ihren zwei Zählern nur noch theoretische Chancen, sich als Gruppendritter zu qualifizieren. Bleibt die große Überraschung aus, dürfte das das Ende der Goldenen Generation Modric bedeuten.

Lese-Tipp

Modric äußert sich zu seiner Zukunft

Welchen Stürmer schnappt sich Arsenal?

Serhou Guirassy will und wird den VfB Stuttgart verlassen, das soll der Torjäger seinem Arbeitgeber schon mitgeteilt haben. Die Ausstiegsklausel wird aktiviert, 18 Millionen Euro Ablöse gehen nach Bad Cannstatt. Der Absender ist derweil noch nicht ganz klar. Die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels zu Borussia Dortmund wurde zwar schon auf 90 Prozent taxiert, doch Restzweifel bleiben. Auch, weil das eine oder andere Medium dem FC Arsenal noch Chancen auf Guirassy attestiert. So wie der ‚Mirror‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die englische Tageszeitung nennt mit Jonathan David aber zugleich eine mögliche Alternative für die Gunners. „Arsenal bekommt Konkurrenz“, stellt das Blatt fest und bezieht sich dabei sowohl auf Guirassy als auch den Kanadier vom OSC Lille. Denn Stadtrivale Chelsea hat ebenfalls schon die Fühler nach David ausgestreckt und erste Gespräche geführt. Daneben wird dem saudi-arabischen Erstligisten Al Ahli Interesse nachgesagt. Ob sich der Torjäger mit seinen 24 Jahren schon reif für die Wüste sieht, darf bezweifelt werden. Womöglich kommt ihm auch ein anderer Gedanke beim Blick auf das offerierte Gehalt.