Transfer vor Abschluss: Mazraoui absolviert Bayern-Medizincheck

Beim FC Bayern war es bezüglich Neuverpflichtungen für die kommende Saison noch ziemlich ruhig. Bei Noussair Mazraoui macht der Rekordmeister einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge aber in Kürze Nägel mit Köpfen. Der Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam soll die medizinischen Untersuchungen für einen Transfer bereits abgeschlossen haben.

Die Unterzeichnung des ab Sommer gültigen Vertrags bei den Bayern würde demnach nichts mehr blockieren. Da das aktuell gültige Arbeitspapier des 24-Jährigen bei Ajax ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

Dem Vernehmen nach wird der Marokkaner an der Säbener Straße ein stattliches Jahressalär in Höhe von acht Millionen Euro beziehen. Eine Summe, die es den Bayern ermöglichte, sich im Werben gegen namhafte Konkurrenz durchzusetzen. So hatte sich auch der FC Barcelona um die Zusage von Mazraoui bemüht.