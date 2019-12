Schon mehrfach wollte Julian Weigl Borussia Dortmund verlassen. Paris St. Germain mit Weigl-Förderer Thomas Tuchel warb in mehreren Transferperioden um den fünffachen deutschen Nationalspieler – der BVB schob einem Wechsel aber genauso oft einen Riegel vor.

Nun hat in Dortmund ein Umdenken stattgefunden. Weigl zieht es aller Voraussicht nach im Januar zu Benfica Lissabon. Laut portugiesischen Medien ist der Deal schon fix, ‚Bild‘ und die ‚Funke‘-Mediengruppe berichten derweil, dass der Deal kurz bevorsteht. Die Angabe der Ablöse liegt zwischen 15 und 30 Millionen Euro.

Tempodefizit

Doch warum ist der BVB plötzlich bereit, Weigl ziehen zu lassen? Laut ‚Funke Sport‘ „reifte in der Hinrunde die Erkenntnis, dass Weigl zu viel Tempo fehle“. Mutet komisch an, schließlich war der etatmäßige Sechser seit seiner Ankunft von 1860 München im Sommer 2015 nie wesentlich schneller unterwegs als in den vergangenen Monaten.

Plausibler scheint da, dass Weigl keine guten Aussichten auf einen dauerhaften Stammplatz und deshalb um die Freigabe gebeten hat. Mit Axel Witsel ist ein ähnlicher Spielertyp der Platzhirsch im zentralen Mittelfeld. Außerdem etablierte sich Julian Brandt zuletzt immer mehr als Achter. Thomas Delaney kehrt genauso wie Witsel zu Rückrundenbeginn von einer Verletzung zurück.

FT-Meinung: Trotzdem: Da Weigl auch als Innenverteidiger aushelfen konnte und von Lucien Favre in der Hinrunde immerhin in 20 Spielen eingesetzt wurde, hinterlässt er eine Lücke im BVB-Kader. Dortmund täte gut daran, diese noch im Januar mit dem Transfer eines anderen (schnelleren) Spielers zu schließen. Darüber diskutieren wird man an der Strobelallee allemal.