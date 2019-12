Landet Mario Götze im Sommer bei Hertha BSC? Der ‚Sport Bild‘ zufolge haben die neureichen Berliner den Weltmeister von 2014 auf dem Zettel. Da sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausläuft, wäre Götze ablösefrei zu haben. Bei seinem aktuellen Zehn-Millionen-Gehalt müsste der 27-Jährige aber wohl finanzielle Abstriche machen. Eine Kontaktaufnahme seitens der Hauptstädter gab es bislang aber noch nicht, heißt es.

„Um Titel mitspielen“

Hertha steckt aktuell mitten im Bundesliga-Abstiegskampf, will in den kommenden Jahren dank der Investoren-Millionen von Lars Windhorst aber hoch hinaus. Trainer Jürgen Klinsmann gab jüngst die Marschrichtung vor und betonte, „in drei bis fünf Jahren um einen Titel mitspielen“ zu wollen.

Eine Götze-Verpflichtung wäre dabei ein Statement, auch wenn der Offensivmann ob seiner Reservistenrolle in Dortmund nicht mehr ganz den Glanz vergangener Tage versprüht. In der laufenden Spielzeit bestritt Götze nur rund 20 Prozent aller möglichen Spielminuten für den BVB (zwei Tore, ein Assist).

Weigl-Interesse

Im Januar will die Hertha aber ohnehin erstmal einen neuen Sechser an Land ziehen. Thema in der Hauptstadt ist nach FT-Infos auch Götzes Teamkollege Julian Weigl (24), 20 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum. Zudem wird der Kenianer Victor Wanyama (28, Tottenham Hotspur) gehandelt. Namen, an die die Hertha in der Vergangenheit nicht zu denken wagte.