Der Hamburger SV steht offenbar vor der Verpflichtung von Joel Pohjanpalo. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der Stürmer von Bayer Leverkusen bis zum Ende der Saison ausgeliehen werden. Auch eine Kaufoption, die für den Aufstiegsfall Gültigkeit besitzt, soll Teil des Geschäfts sein. Details seien aber noch zu klären.

Dass der 25-Jährige nun beim HSV landen könnte, hat auch damit zu tun, dass die eigentliche Sturm-Wunschlösung Robert Bozenik von MSK Zilina wohl doch nicht zu haben ist. Pohjanpalo selbst kann sich einen Wechsel nach Hamburg gut vorstellen. Nach von Verletzungen geplagten Jahren ist der Finne mittlerweile wieder fit. Chancen auf Einsätze hat er in Leverkusen hinter Kevin Volland und Lucas Alario aber kaum.

Dabei will der Stürmer mit Blick auf die Europameisterschaft Spielpraxis. In Hamburg könnte er die bekommen. Pohjanpalos Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2022. Sein bestes Spiel im Bayer-Dress zeigte der Torjäger ausgerechnet gegen den Hamburger SV, als er im September 2016 beim Stand von 0:1 in der 78. Minute eingewechselt wurde und per Hattrick das Spiel drehte.