Bayer 04: Grimaldo will in La Liga

Eines Tages möchte Bayer Leverkusens Alejandro Grimaldo (28) in seiner heimischen ersten Liga auflaufen. Gegenüber ‚Radio Marca‘ antwortet der linke Außenbahnspieler auf die Frage, ob er in der Zukunft in Spanien spielen möchte: „Ja, das ist ein Ziel, das ich habe. Dort zu spielen. In der Zukunft in La Liga zu spielen, weil es mein Land ist.“

Erst im vergangenen Jahr schloss sich der zweifache Nationalspieler der Werkself an. Bislang spielt der Linksfuß unter der Leitung von Chefcoach und Landsmann Xabi Alonso eine Fabelsaison, in der der Meistertitel bereits eingetütet wurde. „Es war ein unglaubliches Jahr und ich bin sehr glücklich, dass ich es erleben durfte. Ich denke, das hat etwas mit dem Zusammenhalt der Mannschaft zu tun“, so Grimaldo, der vertraglich bis 2027 gebunden ist.