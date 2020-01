Der SC Freiburg schaut sich offenbar nach Alternativen für die Linksverteidiger-Position um. Laut dem ‚RMC‘-Journalisten Sacha Tavolieri haben die Breisgauer neben Ajax Amsterdam, Newcastle United und dem AC Florenz Kontakt zu den Beratern von Nicolas Gavory aufgenommen.

Der 24-Jährige ist einer der Leistungsträger bei Standard Lüttich und stand in dieser Saison bereits in 29 Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei gelangen dem Franzosen, der noch bis 2023 an die Belgier gebunden ist, drei Torvorlagen.

Freiburg ist auf der linken Defensivseite dünn aufgestellt. Der im Sommer gekommene Gianluca Itter hat im Konkurrenzkampf mit Christian Günter keine Chance und kommt wenn überhaupt in der Regionalliga zum Einsatz. Kapitän Günter hat in dieser Saison noch keine Pflichtspielminute verpasst.