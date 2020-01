Stade Rennes will sein Mittelfeldjuwel Eduardo Camavinga frühestens im Sommer gegen eine hohe Ablöse ziehen lassen. Der derzeitige Tabellendritte der Ligue 1 hofft, dass das Interesse diverser Klubs an dem 17-Jährigen den Preis in die Höhe treibt. Nach FT-Informationen wäre Rennes bei einer Ablöse von rund 70 Millionen Euro bereit, Camavinga ziehen zu lassen.

Der französische U21-Nationalspieler verlängerte noch im August des vergangenen Jahres seinen Vertrag bis 2022. Somit muss der Klub aus der Bretagne im Sommer keine Kompromisse bezüglich der Ablöse eingehen. Camavinga ist seit April 2019 mit 16 Jahren und vier Monaten der jüngste Erstligaspieler, der in den europäischen Topligen sein Debüt feierte.

Auch BVB und Bayern mit Interesse

Mit 26 Pflichtspieleinsätzen mischt der Linksfuß in dieser Spielzeit die französische Liga auf. Das sind viele Gelegenheiten für die Interessenten, sich ein genaueres Bild von Camavinga zu machen. Wie FT erfuhr, hat sich die Personalie nun auch beim FC Barcelona konkretisiert. Die Katalanen wollen im Sommer auf jeden Fall versuchen, das Ausnahmetalent unter Vertrag zu nehmen.

Borussia Dortmund macht sich ebenfalls Hoffnungen. Bei den Schwarz-Gelben soll das Mittelfeldjuwel der „Königstransfer“ im Sommer werden. Doch auch der FC Bayern, Real Madrid, Manchester City und Paris St. Germain haben ihre Fühler nach Camavinga ausgestreckt. Gute Voraussetzungen also für das von Rennes erhoffte Wettbieten.