De Gea unter Beschuss

In den vergangenen Jahren galt David de Gea zusammen mit Paul Pogba als das letzte Fitzelchen Weltklasse im Kader von Manchester United. Aktuell ist davon jedoch nicht viel zu sehen. Beim blamablen 0:2 gegen Schlusslicht FC Watford ließ de Gea eine haltbare Direktabnahme von Ismaïla Sarr durch die Finger flutschen. Das knüppelharte Urteil der ‚Times‘: „Vom besten Torhüter der Welt zu einer Belastung für seine Mannschaft.“

„Save Milan“

Was Manchester United in England ist, das ist der AC Mailand in Italien: Großer Name, hohe Investitionen, kein Erfolg. Gegen Champions League-Teilnehmer Atalanta Bergamo setzte es ein desaströses 0:5. Sportdirektor Zvonimir Boban sprach von einer „peinlichen“ Leistung des einmal mehr enttäuschenden Tabellenelften. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ sieht sich bereits zum Aufruf „Save Milan“ veranlasst.

Valencia heiß auf Cancelo

Durch das Champions League-Achtelfinale sieht die Situation beim FC Valencia etwas freundlicher aus, doch La Liga-Platz acht ist für die Fledermäuse jetzt auch kein Grund zum Jubeln. Was Valencia überdies ungefähr genauso gut kann wie Milan und United ist ambitionierte Transfer-Wünsche hegen. Laut ‚SuperSport‘ zählt dazu João Cancelo, ein zuletzt auch bei Bayern München gehandelter, aber wohl nicht zum Verkauf stehender 65-Millionen-Rechtsverteidiger von Manchester City. Viel Glück.