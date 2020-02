Emre Can (26) könnte im DFB-Pokalachtelfinale gegen Werder Bremen am morgigen Dienstag (20:45 Uhr) sein Debüt für Borussia Dortmund feiern. Am späten Montagnachmittag reiste der Defensivallrounder zusammen mit seinen neuen Kollegen gen Norden.

Am Deadline Day hatte Schwarz-Gelb den 25-fachen deutschen Nationalspieler von Juventus Turin ausgeliehen. Im Sommer greift – sofern gewisse Parameter erfüllt sind – eine Kaufpflicht über 25 Millionen Euro.