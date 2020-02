Dani Ceballos hat beim FC Arsenal bislang keine einfache Zeit erlebt. Im Interview mit der ‚Marca‘ erklärt der 23-Jährige, dass er dennoch nie Abschiedsgedanken gehegt habe: „Es ist schon ein Signal, dass man das Richtige tut, wenn andere Mannschaften an einem interessiert sind. Aber ich mag Stabilität und habe entschieden, bei Arsenal zu bleiben. Der Verein hat an mich geglaubt und tut es immer noch. Ich möchte jetzt etwas zurückgeben. Ich konzentriere mich weiterhin auf Arsenal.“

Ceballos hatte 2017 den Sprung von Betis Sevilla zu Real Madrid gewagt. Bei den Königlichen konnte sich der Spanier nicht durchsetzen. Im vergangenen Sommer schloss sich Ceballos dann auf Leihbasis dem FC Arsenal an. Nach einem vielversprechenden Start bei den Gunners folgte eine Muskelverletzung, an der er bis Anfang Januar laborierte. Seither sammelte Ceballos lediglich 21 Spielminuten. Gerüchteweise wurde der Mittelfeldspieler mit einem vorzeitigen Abschied aus Nordlondon in Verbindung gebracht.