Der SV Sandhausen und Trainer Uwe Koschinat gehen in eine gemeinsame Zukunft. Wie der Klub mitteilt, haben beide Parteien den laufenden Vertrag bis 2022 verlängert. Seit Oktober 2018 steht Koschinat in Sandhausen an der Seitenlinie.

„Es war mein absoluter Wunsch hier in Sandhausen die Arbeit fortzusetzen. Zum einen, weil ich mich hier sehr wohl fühle und der Meinung bin, dass wir im letzten Jahr in einer ganz schwierigen Situation alle gemeinsam etwas ganz Großes geschaffen haben. Trotz eines großen Umbruchs im Sommer haben wir dies ansatzweise in dieser Saison fortsetzen können. Zum anderen arbeite ich wahnsinnig gerne mit diesem Team zusammen, deswegen ist es aus meiner Sicht nur folgerichtig zu verlängern“, so Koschinat.