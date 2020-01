Keanan Bennetts könnte Borussia Mönchengladbach in Kürze verlassen. Die Fohlen sind laut der ‚Rheinischen Post‘ auf der Suche nach einem Leihklub für den 20-jährigen Engländer. Der Plan: Bennetts soll in der Rückrunde bei einem anderen Verein Spielpraxis sammeln, dann aber wieder nach Gladbach zurückkehren. Sein Vertrag am Niederrhein läuft noch bis 2022.

In Aussicht ist ein Abnehmer derzeit aber wohl noch nicht. „Ich warte ab, was mein Berater sagt. Er möchte mir erst Vereine nennen, wenn es etwas konkreter ist, bisher weiß ich aber von nichts“, so der Linksaußen, der nach Verletzungsproblemen zu Saisonbeginn bislang nur für die Regionalliga-Mannschaft der Gladbacher zum Einsatz kam.