An die Rolle in der Innenverteidigung muss sich David Alaba weiterhin gewöhnen. Nach dem 3:1-Auswärtssieg beim FSV Mainz 05 gab der 27-Jährige zu, sich damit noch anfreunden zu müssen. Auf Nachfrage des ‚kicker‘, ob es die Idealposition für ihn sei, sagte der Österreicher: „Das werden wir noch sehen. Ich habe sie jetzt ein paar Mal gespielt. In der Mannschaft funktioniert es sehr gut, weil wir sehr viel den Ball haben und hoch stehen. Das liegt mir gut.“

In das anstehende Spitzenspiel gegen RB Leipzig (Sonntag, 9. Februar, 18 Uhr) geht der FC Bayern nach Meinung des gebürtigen Wieners als Favorit, und das vor allem „wenn man sich die vergangenen Jahre ansieht“. Vor heimischem Publikum weisen die Münchner in der Tat eine makellose Bilanz gegen die Sachsen auf. Drei Spiele bestritten die beiden Teams bislang in der Allianz Arena. Dabei sprangen für den FC Bayern drei Siege heraus. Ein Tor konnte RB in München bislang noch nicht erzielen.