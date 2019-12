Tony Jantschke plant in seiner Karriere keinen Vereinswechsel mehr. „Ich sehe keinen triftigen Grund, diesen Verein noch einmal zu verlassen. Das alles, was ich in Gladbach habe, durch einen Wechsel wegwerfen? Da frage ich mich schon: Wofür?“, äußert sich der Dauerbrenner im Interview mit ‚t-online.de‘.

Jantschke war als Jugendspieler nach Mönchengladbach gekommen. Vor über zehn Jahren feierte er bei den Fohlen sein Profidebüt und kommt mittlerweile auf 267 Pflichtspiele. Bis 2021 steht der 29-jährige Innenverteidiger noch am Niederrhein unter Vertrag.