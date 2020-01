Ozan Kabak konzentriert sich momentan nur auf sein Engagement bei Schalke 04. „Ich bin ja erst seit einem halben Jahr hier und habe einen Fünfjahresvertrag – also liegt mein Fokus aktuell nur auf Schalke“, sagt der 19-Jährige im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘. Kabak war im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Knappen gewechselt. In Gelsenkirchen unterschrieb der Türke einen Vertrag bis 2024.

Langfristig hat sich Kabak jedoch andere Ziele gesetzt: „Natürlich denkt man auch weiter über seine fußballerische Zukunft nach: Ich will ein großer Spieler werden und könnte mir vorstellen, irgendwann für einen der Top-Ten-Klubs in Europa oder in England spielen – Das ist derzeit die beste Liga der Welt“.