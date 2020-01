Jürgen Klinsmann will nicht ausschließen, dass er auch in der kommenden Saison auf der Trainerbank von Hertha BSC sitzt. „Ganz ehrlich: Ich habe darüber noch nicht nachgedacht“, leitet der Trainer gegenüber der ‚Bild‘ ein und kündigt an: „Ich sage niemals nie, es ist nichts ausgeschlossen. Doch darüber zerbreche ich mir jetzt nicht den Kopf.“

Die Etappen, die er mit der Hertha gehen will, sind klar: „Erster Schritt: Weg vom Tabellenkeller, durchatmen. Zweiter Schritt: Nächste Saison die Europa League erreichen. Dritter Schritt: In drei bis fünf Jahren um die Meisterschaft mitspielen und in die Champions League kommen. Ich weiß, dass bei dieser Planung schnell das Wort „Größenwahn“ fällt. Aber mit Größenwahn hat das mal gar nichts zu tun. (...) Den Anspruch, irgendwann mit den Bayern auf Augenhöhe zu sein, darf man doch haben.“