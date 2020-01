Jürgen Klinsmann will den Transfer von Lucas Tousart zu Hertha BSC noch nicht öffentlich bestätigen. „Da ist noch gar nichts in trockenen Tüchern“, so der Trainer der Berliner gegenüber Medienvertretern, „wir bestätigen noch gar nichts, weil noch nichts unterschrieben ist.“

Nichtsdestotrotz melden französische und deutsche Medien unisono, dass Olympique Lyon seinen Abräumer an die Hertha abgeben wird. Auch OL-Trainer Rudi Garcia äußerte sich diesbezüglich eindeutig. Tousart soll allerdings erst ab Sommer in Berlin aufschlagen und bis dahin für Lyon auflaufen. Dem Vernehmen nach kostet er die Alte Dame eine Ablöse in Höhe von rund 24 Millionen Euro.