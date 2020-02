Gestern durfte Ethan Ampadu (19) im Champions League-Achtelfinale bei Tottenham Hotspur (1:0) von Beginn an spielen. Dabei bot der an RB Leipzig ausgeliehene Innenverteidiger eine überzeugende Leistung. Nach der Saison will sich der Waliser aber wieder beim FC Chelsea in den Vordergrund spielen, wie er gestern bestätigte. „Ja, ich würde gerne wieder ein Teil davon sein“, sagte Ampadu am Mikrofon von ‚Sky Sports‘ auf die Frage, ob er wieder beim FC Chelsea Fuß fassen wolle.

Seit 2017 steht Ampadu bei den Blues unter Vertrag. Dort durfte er in seiner Karriere aber erst zehn Minuten Premier League-Luft schnuppern. Ab dem Sommer soll sich das ändern, der Vertrag bei den Londonern läuft noch bis 2023. „Bis dahin will ich versuchen, möglichst viel zu spielen“, sagt Ampadu mit Blick auf die vier Monate, die er noch das Trikot der Sachsen tragen wird.