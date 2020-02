Zlatan Ibrahimovic könnte über den Sommer hinaus für den AC Mailand auflaufen. Nach Informationen von ‚Calciomercato.com‘ plant man in der Chefetage der Rossoneri, mit dem 38-Jährigen in den kommenden Wochen über die Ausdehnung des zum Saisonende auslaufenden Kontrakts zu debattieren. Der Schwede war im Januar von Los Angeles Galaxy in die italienische Modestadt gewechselt. Im Falle einer direkten Qualifikation für die Champions League würde automatisch eine Verlängerungsoption greifen.

Auch bei Simon Kjaer möchte der AC Mailand Nägel mit Köpfen machen. Der 30-Jährige war im Januar auf Leihbasis vom FC Sevilla gekommen. Im rot-schwarzen Dress machte Kjaer bislang eine gute Figur. Dem italienischen Portal zufolge kann sich Milan die Dienste des Dänen für rund 2,5 Millionen Euro langfristig sichern.