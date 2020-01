Philipp Ochs kehrt der TSG Hoffenheim den Rücken und heuert bei Hannover 96 an. Der Offensivmann unterschreibt bis 2022. „In einer für ihn zuletzt sportlich anspruchsvollen Situation hat sich Philipp immer hervorragend verhalten. Auch aufgrund der starken Konkurrenzsituation wäre die Chance auf Einsatzzeiten auch in der Rückrunde nicht gestiegen“, sagt Alexander Rosen.

In Hoffenheim war der 22-jährige Ochs, der auf beiden Außenbahnen zum Einsatz kommen kann, nicht mehr gefragt. sein Vertrag bei den Kraichgauern wäre im Sommer ausgelaufen.