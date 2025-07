Hoffenheim findet Abnehmer für Szalai

Attila Szalai steht vor einer Rückkehr in die Süper Lig. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, wird der Innenverteidiger von der TSG Hoffenheim per Leihe zu Kasimpasa wechseln. Morgen soll der ungarische Nationalspieler in Istanbul landen und anschließend den Medizincheck für seinen Wechsel absolvieren.

In der vergangenen Saison war Szalai bereits ein halbes Jahr verliehen. Insgesamt absolvierte der 27-Jährige allerdings nur fünf Pflichtspiele für Standard Lüttich und konnte sich so wohl nicht für ein dauerhaftes Engagement bei den Belgiern empfehlen. In der Türkei schnürte der Linksfuß bereits von 2021 bis 2023 seine Schuhe, damals in Diensten von Fenerbahce.