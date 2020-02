Nach seinem Debüt für die Profis von Hannover 96 steht der 18-jährige Simon Stehle vor dem nächsten Meilenstein in seiner Karriere. Wie der ‚Sportbuzzer‘ berichtet, soll das Talent „zeitnah“ mit einem Profivertrag ausgestattet und offiziell Teil des Zweitligakaders werden. Stehle wurde am Wochenende gegen Greuther Fürth in der Schlussphase eingewechselt und traf direkt in seinem ersten Profieinsatz zum 3:1-Endstand.

Der Nachwuchsstürmer besitzt derzeit lediglich einen Ausbildungsvertrag bei den Niedersachsen. Dazu läuft dieser zum Saisonende aus. In der U19-Bundesliga zeigt sich der oft als Rechtsaußen eingesetzte Angreifer ebenfalls treffsicher: Nach 13 Partien steht der Youngster bei 14 Toren und vier Assists.